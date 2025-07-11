Специалист обещает вывести медиа клуба на федеральный уровень.
Команда омского хоккейного клуба «Авангард» усилила свои ряды новым сотрудником. Татьяна Козлова заняла должность PR-директора. Ранее она работала в московском футбольном клубе «Локомотив» и Российском футбольном союзе. В сфере спорта она работает уже более 20 лет.
– Мой фокус в первую очередь будет направлен на развитие медиа, на то, чтобы мы чуть больше выходили на федеральный уровень. В Омске у нас со всеми хорошие взаимоотношения, и, естественно, мы хотим их укрепить. Но в целом мы хотим через определенные смыслы выйти на федеральный уровень, чтобы люди, которые живут в Москве и Санкт-Петербурге, симпатизировали нашей команде. В том числе это будет происходить и через омское комьюнити, которое живет в Москве, – цитирует РБК Омск Козлову.
Ранее эту должность занимал Олег Малицкий. В «Авангарде» он работал с 2012 года. Напомним, что команда ищет нового сотрудника на должность пресс-атташе, вакансия должна быть закрыта до начала следующего сезона.