Омск-Информ
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·Спорт

Специалист обещает вывести медиа клуба на федеральный уровень.
Команда омского хоккейного клуба «Авангард» усилила свои ряды новым сотрудником. Татьяна Козлова заняла должность PR-директора. Ранее она работала в московском футбольном клубе «Локомотив» и Российском футбольном союзе. В сфере спорта она работает уже более 20 лет.
– Мой фокус в первую очередь будет направлен на развитие медиа, на то, чтобы мы чуть больше выходили на федеральный уровень. В Омске у нас со всеми хорошие взаимоотношения, и, естественно, мы хотим их укрепить. Но в целом мы хотим через определенные смыслы выйти на федеральный уровень, чтобы люди, которые живут в Москве и Санкт-Петербурге, симпатизировали нашей команде. В том числе это будет происходить и через омское комьюнити, которое живет в Москве, – цитирует РБК Омск Козлову.
Ранее эту должность занимал Олег Малицкий. В «Авангарде» он работал с 2012 года. Напомним, что команда ищет нового сотрудника на должность пресс-атташе, вакансия должна быть закрыта до начала следующего сезона. 
3913Мария Филимонова
·Спорт

Специалист обещает вывести медиа клуба на федеральный уровень.
Команда омского хоккейного клуба «Авангард» усилила свои ряды новым сотрудником. Татьяна Козлова заняла должность PR-директора. Ранее она работала в московском футбольном клубе «Локомотив» и Российском футбольном союзе. В сфере спорта она работает уже более 20 лет.
– Мой фокус в первую очередь будет направлен на развитие медиа, на то, чтобы мы чуть больше выходили на федеральный уровень. В Омске у нас со всеми хорошие взаимоотношения, и, естественно, мы хотим их укрепить. Но в целом мы хотим через определенные смыслы выйти на федеральный уровень, чтобы люди, которые живут в Москве и Санкт-Петербурге, симпатизировали нашей команде. В том числе это будет происходить и через омское комьюнити, которое живет в Москве, – цитирует РБК Омск Козлову.
Ранее эту должность занимал Олег Малицкий. В «Авангарде» он работал с 2012 года. Напомним, что команда ищет нового сотрудника на должность пресс-атташе, вакансия должна быть закрыта до начала следующего сезона. 
3913Мария Филимонова