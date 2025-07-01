Олег Малицкий работал в «Авангарде» 13 лет.

Иван Богун Хоккейный клуб «Авангард» готовится к значительным изменениям в своей структуре. Автор издания «Спорт-экспресс» сообщил в своем телеграм-канале, что руководство клуба проводит массовое сокращение сотрудников. Увольнения затронули различные подразделения организации, включая маркетинговую службу и пресс-службу.

Сообщается, что многолетний руководитель пресс-службы Олег Малицкий вскоре покине свой пост. Он работал в этой должности 13 лет, начиная с сезона-2012/2013.

Клуб уже разместил объявление о вакансии пресс-атташе. Основные обязанности нового сотрудника будут заключаться в взаимодействии со СМИ, формировании имиджа команды в медиа-пространстве, выполнении Регламента КХЛ, написании текстов, общении с трансляторами матчей, помощи в организации трансляций, в том числе взаимодействие с комментаторами игр, медиа-продвижении турниров, мероприятий, организованных Клубом, создании инфоповодов, организации пресс-конференций и флеш-интервью с игроками и тренерами после игр.

Пока официального подтверждения от руководства «Авангарда» относительно судьбы Олега Малицкого нет.