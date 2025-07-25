По данным инсайдеров, вратарь все же получит значительную компенсацию от омского клуба.
Ранее «Авангард» сообщил о расторжении контракта с голкипером Михаилом Бердиным по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.
Известный хоккейный журналист портала «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис выразил сомнение в официальной информации о расторжении контракта вратаря с омским клубом. Он предположил, что реальные обстоятельства сделки отличаются от заявленного руководством сценария.
– Мне сложно поверить, что расторжение контракта с голкипером сейчас произошло по обоюдному согласию без выплаты компенсации, учитывая, что его агентом является небезызвестный Шуми Бабаев. После свежей истории с уходом Владимира Ткачева идти навстречу менеджменту «Авангарда» было бы странно. На ровном месте отказываться от денег Бабаев (25 процентов от зарплаты в 45 миллионов рублей) не станет, – отметил Зислис в своем телеграм-канале.
Слова журналиста подтверждает телеграм-канал «АренаБреда». По информации источника, Бердин получит от «Авангарда» компенсацию в 11,5 млн рублей.
Ранее инсайдеры назвали клубы, где может «всплыть» голкипер.