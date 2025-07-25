Из-за отсутствия игр «ветерану» предстоит снизить финансовые ожидания.
Бывший вратарь «Авангарда» Михаил Бердин может продолжить карьеру в «Ак Барсе» или «Куньлуне», сообщил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин в своем телеграм-канале. По его словам, бывшему голкиперу с зарплатой 45 миллионов рублей в год будет сложно найти новый клуб из-за длительного простоя без игр.
– Найти новый клуб неигравшему полгода вратарю с зарплатой 45 миллионов в год было нереально. Предположу, что сейчас Бердин подпишется на 20–25 миллионов. Из вариантов – «Ак Барс», возможно, «Куньлунь», хотя там рассматривали другого российского вратаря, – рассказал Хайруллин.
Известный хоккейный обозреватель Алексей Шевченко иронично отметил ситуацию расхождения путей «Авангарда» с Михаилом Бердиным.
– Чуть больше года продержался. Ветеран по омским меркам. В среднем там игроки живут неделю-две, – сообщил Шевченко в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее «Авангард» сообщил о расторжении контракта с вратарем по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.