Омск-Информ
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·Спорт

В минувшем сезоне Бердин провел на льду всего 11 матчей из-за травмы.

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с вратарем Михаилом Бердиным. Стороны достигли договоренности без выплаты денежной компенсации.

– Мы благодарим Михаила за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

Напомним, что голкипера хотели отдать в хабаровский «Амур». Но команда отдала предпочтение Максиму Дорожко из «Витязя». 

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявлял, что вратарь совершенно точно покинет омскую команду.

1432Мария Филимонова
·Спорт

В минувшем сезоне Бердин провел на льду всего 11 матчей из-за травмы.

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с вратарем Михаилом Бердиным. Стороны достигли договоренности без выплаты денежной компенсации.

– Мы благодарим Михаила за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

Напомним, что голкипера хотели отдать в хабаровский «Амур». Но команда отдала предпочтение Максиму Дорожко из «Витязя». 

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявлял, что вратарь совершенно точно покинет омскую команду.

1432Мария Филимонова