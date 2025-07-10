Омск-Информ
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·Спорт

Михаил Бердин совершенно точно покинет омскую команду.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в эфире программы «Овертайм» рассказал о судьбе вратаря Михаила Бердина. Голкипера хотели отдать в хабаровский «Амур». Но команда отдала предпочтение Максиму Дорожко из «Витязя».

«Ястребы» упорно надеются пристроить Бердина в другую команду.

– Уход Бердина – это решенный вопрос. Мы пытаемся с агентом Михаила найти ему достойную команду.  Есть пара клубов, которые интересуются им. Все зависит от рынка игроков в Северной Америке, – сказал Сопин.

В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

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·Спорт

Михаил Бердин совершенно точно покинет омскую команду.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в эфире программы «Овертайм» рассказал о судьбе вратаря Михаила Бердина. Голкипера хотели отдать в хабаровский «Амур». Но команда отдала предпочтение Максиму Дорожко из «Витязя».

«Ястребы» упорно надеются пристроить Бердина в другую команду.

– Уход Бердина – это решенный вопрос. Мы пытаемся с агентом Михаила найти ему достойную команду.  Есть пара клубов, которые интересуются им. Все зависит от рынка игроков в Северной Америке, – сказал Сопин.

В минувшем сезоне Михаил Бердин из-за травмы пропустил большое количество матчей. Всего он вышел на лед 11 раз в регулярном чемпионате КХЛ. Его коэффициент надежности составил 1,89 шайбы на 60 минут игры, в среднем Бердин отражал 92,88 % бросков в створ.

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