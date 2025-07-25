Омск-Информ
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·Авто

Здесь он будет работать в тестовом режиме.
В Омск выехал электробус «Сириус», выпущенный вологодским предприятием. Как сообщает ТГ-канал «Омский форум», целый месяц он будет проходить тестовые испытания в нашем городе.
Двенадцатиметровый «Сириус» имеет 37 посадочных мест. Еще 70 человек поместятся стоя.
Электробус работает на тяговых батареях, которые заряжаются ночью в депо. Батареи рассчитаны на эксплуатацию при температуре от –40 до +40 градусов. Производитель заявляет, что заряда батареи хватит, чтобы заполненный на 50 % элекробус проехал 200–240 километров по дороге без уклонов.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в ближайшие годы в регионы поступят 40 тыс. экологичных автобусов, троллейбусов и электробусов.
Андрей Андреев
·Авто

Здесь он будет работать в тестовом режиме.
В Омск выехал электробус «Сириус», выпущенный вологодским предприятием. Как сообщает ТГ-канал «Омский форум», целый месяц он будет проходить тестовые испытания в нашем городе.
Двенадцатиметровый «Сириус» имеет 37 посадочных мест. Еще 70 человек поместятся стоя.
Электробус работает на тяговых батареях, которые заряжаются ночью в депо. Батареи рассчитаны на эксплуатацию при температуре от –40 до +40 градусов. Производитель заявляет, что заряда батареи хватит, чтобы заполненный на 50 % элекробус проехал 200–240 километров по дороге без уклонов.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в ближайшие годы в регионы поступят 40 тыс. экологичных автобусов, троллейбусов и электробусов.
Андрей Андреев