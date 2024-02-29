На закупку общественного транспорта для регионов будет выделено 150 млрд рублей. Обновят и школьные автобусы.

На закупку общественного транспорта для регионов будет выделено 150 млрд рублей. Обновят и школьные автобусы.

В рамках сегодняшнего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о намерении закупить для регионов в ближайшие годы 40 тыс. экологичных автобусов, троллейбусов и электробусов. На приобретение электробусов и другого высокотехнологичного транспорта будет выделено 150 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам Путина, в стране обновят парк школьных автобусов. На это потратят более 60 млрд рублей. Планируется закупать 3 тыс. школьных автобусов в год. По словам президента, приобретение школьных автобусов – важный вопрос для малых городов и сельских населенных пунктов. При приобретении автобусов акцент будет сделан на отечественную технику.