Омск-Информ
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·Общество

На его проектирование выделили чуть более полумиллиона.
В минувший понедельник омские чиновники объявили торги на разработку проекта защитного сооружения гражданской обороны на территории аэропорта Омск-Федоровка. На это выделили 582 тыс. рублей из бюджета. Сколько средств потребуется на строительство, пока неизвестно.
По данным портала «Госзакупки», бункер должен вмещать 678 человек. Время пребывания в убежище составит 48 часов, а в режиме тотальной изоляции – 6 часов.
Прием заявок на конкурс уже завершился. Выбрать подрядчика, который разработает проект бункера, чиновники планируют сегодня. Ранее сообщалось, что аэропорт Омск-Федоровка начнут достраивать в 2026 году и планируют сдать в 2028 году.
Андрей Андреев
·Общество

На его проектирование выделили чуть более полумиллиона.
В минувший понедельник омские чиновники объявили торги на разработку проекта защитного сооружения гражданской обороны на территории аэропорта Омск-Федоровка. На это выделили 582 тыс. рублей из бюджета. Сколько средств потребуется на строительство, пока неизвестно.
По данным портала «Госзакупки», бункер должен вмещать 678 человек. Время пребывания в убежище составит 48 часов, а в режиме тотальной изоляции – 6 часов.
Прием заявок на конкурс уже завершился. Выбрать подрядчика, который разработает проект бункера, чиновники планируют сегодня. Ранее сообщалось, что аэропорт Омск-Федоровка начнут достраивать в 2026 году и планируют сдать в 2028 году.
Андрей Андреев