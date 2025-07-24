Омск-Информ
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·Общество

Сейчас городские власти ищут поставщика уборной.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило конкурс на поставку автономного туалета для пляжа «Центральный-2». Начальная цена контракта составляет 6,7 млн рублей.
По данным портала «Госзакупки», туалет должен состоять из трех секций: для мужчин, женщин и инвалидов (с поручнями и пандусом). Каркас должен быть стальным, а обшивка – из бруса лиственницы и утеплителя. Внутри планируется сделать освещение и вентиляцию, поставить инфракрасные обогреватели.
Заявки от поставщиков принимаются до 1 августа. Победителя определят 5 августа. Планируется, что туалет должен появиться на пляже до 25 сентября. 
Отметим, что пляж «Центральный-2» простирается от речного вокзала до Ленинградского моста. Сейчас там проводят благоустройство. Работы стоимостью 105 млн рублей завершат к сентябрю.
Андрей Андреев
·Общество

Сейчас городские власти ищут поставщика уборной.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило конкурс на поставку автономного туалета для пляжа «Центральный-2». Начальная цена контракта составляет 6,7 млн рублей.
По данным портала «Госзакупки», туалет должен состоять из трех секций: для мужчин, женщин и инвалидов (с поручнями и пандусом). Каркас должен быть стальным, а обшивка – из бруса лиственницы и утеплителя. Внутри планируется сделать освещение и вентиляцию, поставить инфракрасные обогреватели.
Заявки от поставщиков принимаются до 1 августа. Победителя определят 5 августа. Планируется, что туалет должен появиться на пляже до 25 сентября. 
Отметим, что пляж «Центральный-2» простирается от речного вокзала до Ленинградского моста. Сейчас там проводят благоустройство. Работы стоимостью 105 млн рублей завершат к сентябрю.
Андрей Андреев