Велодорожка, спортивные площадки и удобные зоны отдыха появятся к осени.

В Омске стартовали работы по комплексному благоустройству пляжа «Центральный-2». Именно эта территория набрала больше всего голосов омичей в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Проект благоустройства пляжа включает три ключевых этапа: обновление лестницы, устройство сквера на подходе к пляжу и обустройство самой пляжной зоны.

На прошлой неделе рабочие начали демонтаж старых конструкций и к настоящему моменту полностью разобрали старую лестницу на улице Короленко. Вместо нее появится новая каскадная лестница из южно-султаевского гранита. Ее оборудуют удобным спуском для людей с ограниченными возможностями.

В сквере, который появится рядом с пляжем, установят новые скамейки и современные фонари. Перед береговой линией проложат велодорожку из красного асфальта.

На самом пляже обустроят прогулочные дорожки и зоны отдыха из палубной доски, возведут подпорную стенку из габионов, установят кабинки для переодевания, туалеты и навесы от солнца. Также здесь появятся детская площадка, уличные тренажеры с безопасным покрытием и площадки для пляжного волейбола.

Подрядчик планирует закончить работы по благоустройству этого места к сентябрю. Стоимость контракта составляет более 105 миллионов рублей.

Напомним, что подрядчиком выступит «СибДор». Компания стала третьим подрядчиком, выигравшим контракт на благоустройство пляжа.