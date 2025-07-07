Новый подрядчик стал уже третьим.

Омское УДХБ заключило новый контракт на благоустройство пляжа «Центральный-2». Аукцион выиграла компания «СибДор», контракт заключен сегодня, 7 июля. Сумма сделки составила 105,8 миллиона рублей, как указано на портале государственных закупок. Компания «СибДор» стала третьим подрядчиком, выигравшим контракт на благоустройство пляжа.

В конце марта был объявлен аукцион на благоустройство центральной набережной города на сумму 92,5 миллиона рублей. Три потенциальных подрядчика представили свои предложения по стоимости работ. Однако вскоре появилось уведомление об аннулировании протокола приема ценовых предложений и результатов конкурса.

Причиной отмены аукциона стало предписание антимонопольной службы (УФАС), выявившей нарушения Федерального закона о контрактной системе государственных закупок. Детали выявленных нарушений остались тайной.

В начале июня УДХБ заключило новый контракт, компания ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит» выиграла конкурс. Чиновники подписали с ней контракт на 105,2 миллиона рублей.

Проект предусматривает обновление дорожек для пешеходов и велосипедистов, проездов, а также ремонт лестницы, ведущей к пляжу. Планируется установить освещение, камеры наблюдения, урны и скамейки, а также провести летний водопровод. Одной из главных особенностей станет длинная деревянная лавка длиной 100 метров, расположенная на специальной конструкции из металлической сетки, наполненной природными материалами.

Напомним, пляж «Центральный-2» простирается от речного вокзала до Ленинградского моста. Перед началом работ по благоустройству планируется также снести 11 тополей и один вяз.