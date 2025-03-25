Одной из главных особенностей станет длинная деревянная лавка длиной 100 метров.

Омская администрация организовала тендер на обустройство пляжа «Центральный-2», который находится между Речным вокзалом и Ленинградским мостом. Раньше он назывался Куйбышевским. На работы выделено 92,5 миллиона рублей.

Проект предусматривает обновление дорожек для пешеходов и велосипедистов, проездов, а также ремонт лестницы, ведущей к пляжу. Планируется установить освещение, камеры наблюдения, урны и скамейки, а также провести летний водопровод. Одной из главных особенностей станет длинная деревянная лавка длиной 100 метров, расположенная на специальной конструкции из металлической сетки, наполненной природными материалами.

Подрядчика выберут 3 апреля, а все работы следует завершить к 1 августа.