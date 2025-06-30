Обновление обойдется бюджету в 105 миллионов.

По данным портала «Госзакупки», благоустройством пляжа «Центральный-2» в Омске займется ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит». Компания выиграла конкурс. Чиновники подписали с ней контракт на 105,2 млн рублей, всего на 2,7 млн дешевле начальной цены.

Напомним, пляж «Центральный-2» простирается от речного вокзала до Ленинградского моста. Перед началом планируется также снести 11 тополей и один вяз. До 1 сентября подрядчику предстоит обустроить там тротуары, проезды, велодорожки, отремонтировать лестницу, сделать освещение, летний водопровод, поставить лавочки и урны. Вдоль пляжа также появится 100-метровая деревянная лавка.

«АСК Монолит» зарегистрирована в Омске в 2020 году. По данным сервиса Rusprofile, она принадлежит предпринимателю Андрею Мезенцеву.