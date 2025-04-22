Причиной отмены стало предписание контролирующего органа.

На портале госзакупок появилоь сообщение об отмене выбора подрядчика для благоустройства пляжа «Центральный-2», который раньше назывался «Куйбышевским». Он расположен между Речным вокзалом и Ленинградским мостом.

В конце марта был объявлен аукцион на сумму 92,5 миллионов рублей. На участие в конкурсе подали заявки три претендента, каждый из которых озвучил свою цену. Однако сегодня на портале размещено уведомление об отмене протоколов приема предложений по ценам и результатов определения победителя конкурса.

Поводом для отмены аукциона послужило предписание УФАС, усмотревшей нарушения закона о контрактной системе государственных закупок. Что конкретно пошло не так, не уточняется.

Согласно проекту, благоустройство пляжа должно завершиться до 1 августа. В программу включены работы по устройству тротуаров, проездов, велодорожек, ремонту лестницы, освещению, прокладке летнего водопровода, установке скамеек и урн. Фишкой локации должна стать лавка длиной 100 метров.