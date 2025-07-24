На работу в Россию приедет миллион индусов.

В УМВД России по Омской области рассказали, сколько трудовых мигрантов из Индии приедет в Омск. Всего в регион планируют завести около 120 индусов, такие цифры фигурируют в приказе Минтруда России.

Однако пока разрешения на работу от иностранцев с полуострова не оформлялись.

– По состоянию на текущую дату гражданами Индии разрешения на работу не оформлялись, – рассказали в МВД «НГС55».

Как рассказали в полиции, с 2020 года количество иностранных работников, трудящихся в Омской области по визе, выросло на семь тысяч человек. В 2020 году их было 13 241 человек, а на конец июня этого года официально зарегистрировано уже 20 427 мигрантов.

В основном в Омскую область едут трудовые мигранты из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Также в регионе работают жители Китая.

Ранее сообщалось, что в Россию хотят завести миллион трудовых мигрантов из Индии.