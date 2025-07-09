Омск-Информ
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·Общество

Они будут работать на предприятиях металлургии и в машиностроении.
В Россию приедут миллион трудовых мигрантов из Индии. Как сообщает URA.RU, они отправятся в разные регионы, чтобы решить проблему нехватки кадров.
– Достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию приедут миллион специалистов, – сказал глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Отметим, что российские промышленные предприятия (металлургии и машиностроения) намерены наращивать объемы производства за счет новых работников не только из Индии, но также из Шри-Ланки и Северной Кореи. В Екатеринбурге также откроется новое Генконсульство Индии.
2142Андрей Андреев
·Общество

Они будут работать на предприятиях металлургии и в машиностроении.
В Россию приедут миллион трудовых мигрантов из Индии. Как сообщает URA.RU, они отправятся в разные регионы, чтобы решить проблему нехватки кадров.
– Достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию приедут миллион специалистов, – сказал глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Отметим, что российские промышленные предприятия (металлургии и машиностроения) намерены наращивать объемы производства за счет новых работников не только из Индии, но также из Шри-Ланки и Северной Кореи. В Екатеринбурге также откроется новое Генконсульство Индии.