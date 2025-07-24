У водителя не получилось самостоятельно потушить авто.

Вчера вечером, 23 июля, под Ленинградским мостом вспыхнул автомобиль. Как сообщают очевидцы, «форд» вспыхнул внезапно. Водитель не смог самостоятельно потушить авто и вызвал пожарных. На вызов выехала бригада из 4 огнеборцев.

– Непонятно, почему загорелось, но пыхнуло не слабо, потушить просто так не получилось у ребят, – рассказали омичи в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».

Как рассказали в МЧС, водителю все же удалось самостоятельно потушить двигатель машины.

Ранее сообщалось, что омская многоэтажка чуть не сгорела из-за вспыхнувшего электросамоката.