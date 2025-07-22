В происшествии никто не пострадал, его вовремя заметили.

Сегодня утром в десятиэтажке в Октябрьском округе Омска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 09:00 жильцы почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали спасателей.

Источник находился в хозблоке на третьем этаже. Когда к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты, из дома уже сами эвакуировались 12 человек.

– Нам оставалось быстро вскрыть металлическую дверь бензорезом. Задымление было слабое, но нужно было убедиться, что в бытовке нет газовых баллонов или других взрывоопасных предметов. За дверью мы обнаружили много мелочей и поврежденный огнем электросамокат, – рассказал начальник отдельного поста 5-й пожарно-спасательной части города Омска Игорь Рудаков.

Площадь пожара составила 6 кв. м. Его потушили. Дознаватели МЧС пришли к выводу, что причиной пожара стало возгорание батареи самоката.