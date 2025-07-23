Простоявший несколько лет автомобиль уже точно никуда не поедет.

Сегодня, 23 июля, омичи в соцсетях сообщили о поджоге стоящей во дворе машины. Как рассказал очевидец, бесхозное авто занимало место в проезде между дворами домов № 12/5 по улице Бородина и № 24 по улице Заозерная уже несколько лет. На обращения жителей администрация ответила, что ищет деньги на утилизацию.

Местные дети решили сами разобраться с транспортным средством. Банда маленьких омичей замаскировалась, натянув на головы капюшоны и маски, и подожгла оставленный транспорт.

Пожарный расчет приехал быстро, однако машину спасти уже не удалось. Малолетние поджигатели скрылись с места преступления.

Ранее сообщалось, что омские сельчане устроили кровавые разборки с поджогом машины из-за 5 тысяч рублей.