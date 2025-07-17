В результате бойни в Черлакском районе была сожжена «копейка».

В Черлакском районе Омской области сотрудники полиции ведут расследование конфликта между молодыми жителями деревни Макаркино. Вечером в полицию сообщили о разбитых окнах и требованиях денег в одном из сельских домов. Немедленно прибыв на место происшествия, полицейские детально восстановили последовательность событий.

Незадолго до инцидента 22-летний рыбак застрял на машине ВАЗ-2101 на выезде из деревни Привольной. Проезжавший мимо 18-летний парень предложил помощь и взял машину на буксир. Однако в процессе буксировки автомобилист не справился с управлением и повредил дверцу автомобиля спасителя. Сельчане договорились о выплате компенсации в сумме 5 тысяч рублей, которую должник пообещал отдать через неделю.

Спустя неделю 18-летний спаситель, не дождавшись денег, отправился требовать долг вместе со своим братом. Узнав о ситуации, должник заранее переговорил с приятелем, владельцем поврежденного автомобиля. Владелец «копейки» ждал «коллекторов» с распростертыми объятиями и металлической трубой, которой он и воспользовался в ходе переговоров. Приехавшие за долгом молодые люди поняли, что жизнь стоит больше, чем 5 тысяч, и поспешили вернуться домой. Позже они созвали знакомых и вернулись с группой товарищей.

Вооруженные битами молодые люди вошли в дом, где находились мать хозяина и его маленькие братья и сестры. Должник выпрыгнул в окно, а его знакомый, обороняясь, нанес ножевые ранения одному из пришедших. После этого пострадавшие разбили стекла в доме, отбуксировали ВАЗ на дорогу, перевернули и подожгли.

Все участники конфликта были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено несколько уголовных дел по фактам угона, умышленного повреждения и уничтожения имущества. После проведения судебно-медицинских экспертиз будут приняты решения по эпизодам нанесения вреда здоровью.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств конфликта и степени вины каждого из участников. Также в МВД сообщили, что должник так и не выплатил обещанные деньги.