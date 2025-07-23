Предприниматель был обнаружен на дереве в парке «Зеленый остров».

Стали известны новые детали смерти известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. О его гибели стало известно в понедельник, 21 июля. Сообщалось, что тело предпринимателя нашли в лесополосе неподалеку от городка Водников.

По уточненным данным, в 16:05 гулявший в парке «Зеленый остров» омич наткнулся на труп мужчины, висевший на дереве. Направленная на место следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. К вечеру в СМИ появилась информация, что обнаруженный висельник – это 52-летний предприниматель Мацелевич.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, отрабатывается в том числе версия с самоубийством. Бывшая супруга погибшего Татьяна Мацелевич не верит в то, что он покончил с собой. Об этом же заявляют его друзья.

В 2021 году бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич был признан судом виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.

Оказавшись на воле, предприниматель завел телеграм-канал, в котором делился наблюдениями и историями о пребывании в местах лишения свободы.

В последнее время занимался юридической деятельностью.