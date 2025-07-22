Омск-Информ
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·Образование

Новый руководитель приступил к обязанностям вчера.
В бюджетном учреждении Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» сменился директор. По данным сервиса «Руспрофиль», с 21 июля на эту должность назначили Екатерину Малышеву.
С января по июнь главой организации по детским лагерям была Татьяна Калугина. Потом на месяц ее сменила Татьяна Лесогор в должности исполняющего обязанности руководителя.
Напомним, в июне в лагере «Орленок» в Калачинском районе Омской области произошло массовое отравление детей. Их госпитализировали, а смену закрыли. Позже выяснилось, что источником заражения стал один из сотрудников.
Андрей Андреев
·Образование

Новый руководитель приступил к обязанностям вчера.
В бюджетном учреждении Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» сменился директор. По данным сервиса «Руспрофиль», с 21 июля на эту должность назначили Екатерину Малышеву.
С января по июнь главой организации по детским лагерям была Татьяна Калугина. Потом на месяц ее сменила Татьяна Лесогор в должности исполняющего обязанности руководителя.
Напомним, в июне в лагере «Орленок» в Калачинском районе Омской области произошло массовое отравление детей. Их госпитализировали, а смену закрыли. Позже выяснилось, что источником заражения стал один из сотрудников.
Андрей Андреев