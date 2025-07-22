На маршрутах сменится перевозчик.

Со следующего года изменится перевозчик на двух популярных автобусных маршрутах Омска: № 39 (СНТ Ивушка – пос. Чкаловский) и 72 (пос. Большие Поля – пос. Чкаловский). Данная информация опубликована на сайте госзакупок.

С октября прошлого года оба маршрута обслуживала омская компания ООО «А1». По итогам нового аукциона победителем стал индивидуальный предприниматель Александр Кириллов. Единственного конкурента Кириллова сняли с конкурса из-за несоответствия установленным требованиям. Контракт с предпринимателем подписан до 29 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что омичи пожаловались на ООО «А1», которое является перевозчиком по маршруту № 69 (улица Стрельникова – ПО «Иртыш»). По словам горожан, автобусы нарушают расписание и регулярно проезжают остановки.