Организаторы решили провести мероприятие «ястребов» за пределами Омска.

«Авангард» сообщил о проведении очередной летней вечеринки «Буэнослетос». Однако в этот раз мероприятие пройдет не Омске, а в Москве.

– «Буэнослетос» выходит за пределы Омска: следующую вечеринку проведем в Москве, – рассказали в «Авангарде».

Также в клубе сообщили, что специальными гостями на столичной вечеринке станут Никита Серебряков, Семен Чистяков, Василий Пономарев, а также секретный гость.

Напомним, что вчера, 21 июля, омский клуб покинул защитник Джесси Блэкер, который успел сыграть за «Авангард» ноль матчей. Хоккеист вернулся в «Автомобилист», из которого и пришел в «Авангард».