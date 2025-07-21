32-летний защитник не провел за омскую команду ни минуты на льду.

Канадский защитник Джесси Блэкер, имеющий гражданство Казахстана, после внезапного ухода из «Авангарда» вновь стал игроком «Автомобилиста». Он подписал с екатеринбургским клубом контракт на два года.

Ранее игрок покинул омский клуб по обоюдному решению сторон, не сыграв ни одного матча. Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, условия договора останутся аналогичными тем, что у него были в омском клубе. По информации хоккейного инсайдера Артура Хайруллина, зарплата защитника составит 40 млн рублей.

В минувшем сезоне 32-летний Блэкер защищал цвета «Автомобилиста», проведя на льду 53 матча. За это время он отметился тремя заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. В общей сложности в КХЛ на счету защитника 441 игра, 28 голов и 106 ассистов.