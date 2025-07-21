Ограничения вводят для заключительных работ на бульваре Архитекторов.
С 22 по 30 июля на Левобережье Омска изменятся схемы движения транспорта. Новые схемы вводят из-за закрытия проезда по бульвару Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября включая перекрестки.
Изменения:
- автобусы № 3 поедут по улицам Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру улицы Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основной схеме;
- автобусы № 14 поедут по проспекту Комарова, улицам Перелета, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября, далее – по основной схеме;
- автобусы № 424 от остановки «Автовокзал» последуют по проспекту Комарова, улицам Перелета, Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру улицы Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основной схеме;
- автобусы № 94 и 410 поедут по улицам Перелета, Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру улицы Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основным схемам;
- автобусы № 24 и 409 поедут по проспекту Комарова, улицам Туполева, Степанца, Перелета, Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основным схемам;
- автобусы № 64 – по проспекту Комарова, улицам Перелета, Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основной схеме. Кроме того, утренние и вечерние укороченные рейсы маршрута № 64 до «Главпочтамта» поедут от «Поворотной» по улице 70 лет Октября, в обратном направлении – по улицам Конева и 70 лет Октября до «Поворотной»;
- автобусы № 200, 305 и 415 поедут по улицам Степанца, Перелета, Крупской, Дмитриева (в обратном направлении – по дублеру Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основным схемам;
- автобусы № 8Н, 21, 61, 344, 418 и 500 поедут по улицам Ватутина, Перелета, проспекту Комарова, улицам Туполева, Степанца, Перелета, Крупской, Дмитриева, (в обратном направлении – по дублеру Дмитриева), 70 лет Октября, далее – по основным схемам.
Движение троллейбусов № 7 и 16 приостановят.