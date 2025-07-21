Транспорт не сможет ездить там больше недели.

С завтрашнего дня, 22 июля, в Омске снова перекроют отрезок бульвара Архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября Ограничения продлятся до 30 июля включительно. В это время на бульваре будут монтировать новую троллейбусную сеть.

Как сообщили в мэрии, реконструкция бульвара готова на 92 %. Закончить ее планируется до конца июля.

Напомним, по бульвару сейчас проезжают троллейбусы № 7 и 16 и другой общественный транспорт. По каким схемам он будет ходить в период ограничений, пока неизвестно.