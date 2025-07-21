Сейчас строители работают над фундаментом образовательного учреждения.
Сегодня, 21 июля, Министерство строительства Омской области сообщило, что стройка школы в райцентре Одесское началась. Сейчас подрядчик завершил грунтовые работы и бетонирует фундамент будущей школы.
Подрядчиком выступает ООО «АртРемСтрой», основным видом деятельности которой указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директором и учредителем компании значится Карен Мартоян. Также Мартоян является директором и учредителем ООО «Арт Авто», ООО «Битум», ООО «Арт Бассейн» и ООО «Велес». Предприниматель также занимает пост руководителя благотворительного фонда «Строим церковь».
Школа рассчитана на 550 учеников, и, судя по изображениям проекта, предоставленных минстроем, будет оборудована парковкой. Напомним, что во всем Одесском районе Омской области, по данным Омскстата на 2024 год, проживает чуть больше 16 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что глава СУ СК РФ поручил завести уголовное дело из-за разбитой дороги в райцентре Одесское.