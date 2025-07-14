Ранее из-за жалоб омичей на «убитую» дорогу проводилась проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Одесском районе Омской области. Глава Следкома поручил и. о. руководителя управления Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Омской области по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей Одесского района на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении нескольких лет единственная автодорога, соединяющая несколько сел с другими населенными пунктами, находится в непригодном состоянии.

В 2023 году асфальтобетонное покрытие объекта было демонтировано, в результате чего грунтовое полотно, на поверхности которого имеются многочисленные ямы и колеи, начало разрушаться. «Грунтовка» систематически размывается. В связи с этим проезд автомобилей, в том числе спецтранспорта, затруднен.

Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Омской области проводится процессуальная проверка.