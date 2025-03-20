Жители Одесского района пожаловались главе федерального Следкома.

Глава Следственного комитета СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СУ СК Александру Батищеву провести проверку по обращению о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Одесском районе Омской области.

Ранее жители района обратились в приемную главы федерального Следкома, которые пожаловались, что единственная дорога, соединяющая несколько сел с другими населенными пунктами, полностью разбита. При этом в 2023 году асфальтобетонное покрытие объекта было демонтировано, в результате чего грунтовое полотно, на поверхности которого имеются многочисленные ямы и колеи, систематически размывается. Из-за этого к домам не проехать. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли. Ситуация освещалась в социальных сетях.

В связи с этим председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.