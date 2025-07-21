Среди них картофель и яйца.

В Омской области за последние несколько недель наблюдается снижение цен на некоторые продукты. По данным ресурса минфина «Ай Мониторинг», яйца с начала года подешевели на 26,5 %, или 28,12 рубля за десяток. Только с 7 по 14 июля цена упала на 3 %. Теперь яйца в Омской области можно купить за 77,93 рубля.

Подешевел и картофель: за неделю на 7,2 %. За килограмм придется выложить 80,71 рубля. Однако за год цена выросла на на 86,9 %, или на 37,52 рубля.

Немного подешевели молоко и сметана, а подорожали – свинина, баранина и рыба.