Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Брать кредиты на квартиру жители региона стали вполовину реже, чем раньше.
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по развитию ипотеки. Омская область оказалась на 47-м месте из 85 (не считая новые регионы, где статистику не собрали).
Отметим, что в этом году в Омской области количество выданных ипотек сократилось на 52,7 %. На 1000 человек экономически активного населения в среднем банки выдавали 13 ипотечных кредитов. Средний размер ипотеки – 3,98 млн рублей.
В целом по стране снижение количества ипотек достигло 51 %. Лучше всего ситуация в Туве: там ипотеку взял в среднем 51 человек из 1000. На втором месте Бурятия (24,1 кредита), на третьем – Тюменская область (23 кредита).
Андрей Андреев
·Общество

Брать кредиты на квартиру жители региона стали вполовину реже, чем раньше.
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по развитию ипотеки. Омская область оказалась на 47-м месте из 85 (не считая новые регионы, где статистику не собрали).
Отметим, что в этом году в Омской области количество выданных ипотек сократилось на 52,7 %. На 1000 человек экономически активного населения в среднем банки выдавали 13 ипотечных кредитов. Средний размер ипотеки – 3,98 млн рублей.
В целом по стране снижение количества ипотек достигло 51 %. Лучше всего ситуация в Туве: там ипотеку взял в среднем 51 человек из 1000. На втором месте Бурятия (24,1 кредита), на третьем – Тюменская область (23 кредита).
Андрей Андреев