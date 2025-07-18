Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Хедлайнером станет «Дискотека авария».
Главной звездой празднования Дня города в Омске станет группа «Дискотека авария», сообщает портал «Город55». Концерт планируется вечером 2 августа на Соборной площади.
Ранее сообщалось, что на главной сцене праздника выступят Юлиана Караулова и Виталий Гогунский. В Омской крепости состоится концерт групп «Братья Грим» и «Инь-Ян». На размещение артистов потратят 587 тыс. рублей. Они займут 22 номера в гостинице «Маяк».
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Хедлайнером станет «Дискотека авария».
Главной звездой празднования Дня города в Омске станет группа «Дискотека авария», сообщает портал «Город55». Концерт планируется вечером 2 августа на Соборной площади.
Ранее сообщалось, что на главной сцене праздника выступят Юлиана Караулова и Виталий Гогунский. В Омской крепости состоится концерт групп «Братья Грим» и «Инь-Ян». На размещение артистов потратят 587 тыс. рублей. Они займут 22 номера в гостинице «Маяк».
Андрей Андреев