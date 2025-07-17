Всего чиновники подготовят 22 номера.

Приглашенных на День города гостей разместят в гостинице «Маяк» на улице Лермонтова. Она стала единственным участником торгов и получит контракт на 587 тыс. рублей.

За эту сумму «Маяк» предоставит 22 номера: 5 люксов, 14 номеров повышенной комфортности и четыре стандарта. Также в стоимость входит завтрак.

Напомним, в этом году на Дне города в Омске выступят Юлиана Караулова и Виталий Гогунский. Они споют на главной сцене на Соборной площади. В Омской крепости состоится концерт групп «Братья Грим» и «Инь-Ян».

Причем имя главного хедлайнера мэрия пока не раскрыла.