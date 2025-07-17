Омск-Информ
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·Общество

Всего чиновники подготовят 22 номера.
Приглашенных на День города гостей разместят в гостинице «Маяк» на улице Лермонтова. Она стала единственным участником торгов и получит контракт на 587 тыс. рублей.
За эту сумму «Маяк» предоставит 22 номера: 5 люксов, 14 номеров повышенной комфортности и четыре стандарта. Также в стоимость входит завтрак.
Напомним, в этом году на Дне города в Омске выступят Юлиана Караулова и Виталий Гогунский. Они споют на главной сцене на Соборной площади. В Омской крепости состоится концерт групп «Братья Грим» и «Инь-Ян».
Причем имя главного хедлайнера мэрия пока не раскрыла.
Андрей Андреев
·Общество

Всего чиновники подготовят 22 номера.
Приглашенных на День города гостей разместят в гостинице «Маяк» на улице Лермонтова. Она стала единственным участником торгов и получит контракт на 587 тыс. рублей.
За эту сумму «Маяк» предоставит 22 номера: 5 люксов, 14 номеров повышенной комфортности и четыре стандарта. Также в стоимость входит завтрак.
Напомним, в этом году на Дне города в Омске выступят Юлиана Караулова и Виталий Гогунский. Они споют на главной сцене на Соборной площади. В Омской крепости состоится концерт групп «Братья Грим» и «Инь-Ян».
Причем имя главного хедлайнера мэрия пока не раскрыла.
Андрей Андреев