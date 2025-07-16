Среди них не только Юлианна Караулова, но также «Братья Грим» и «Инь-Ян».

На праздновании Дня города в Омске выступят «Братья Грим» и «Инь-Ян». Как сообщает « Омск_путеводитель », концерт (6+) состоится 2 августа на сцене «Омской крепости». Начало планируется в 14:00. Вход свободный.

Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Также для омичей выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под управлением дирижера Григория Вевера. При этом завершит концерт на Соборной площади некий « Ранее сообщалось, что на Соборной площади концерты дадут. Также для омичей выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под управлением дирижера. При этом завершит концерт на Соборной площади некий « секретный хедлайнер », имя которого до сих пор неизвестно.

Также в программе праздника есть конкурсы с призами для зрителей.

Напомним, в этом году власти совместили День города и День Омской области. Единый день празднования будет выпадать на первую субботу августа, в этом году это 2 августа.