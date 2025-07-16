Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Среди них не только Юлианна Караулова, но также «Братья Грим» и «Инь-Ян».
На праздновании Дня города в Омске выступят «Братья Грим» и «Инь-Ян». Как сообщает «Омск_путеводитель», концерт (6+) состоится 2 августа на сцене «Омской крепости». Начало планируется в 14:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что на Соборной площади концерты дадут Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Также для омичей выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под управлением дирижера Григория Вевера. При этом завершит концерт на Соборной площади некий «секретный хедлайнер», имя которого до сих пор неизвестно.
Также в программе праздника есть конкурсы с призами для зрителей.
Напомним, в этом году власти совместили День города и День Омской области. Единый день празднования будет выпадать на первую субботу августа, в этом году это 2 августа.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Среди них не только Юлианна Караулова, но также «Братья Грим» и «Инь-Ян».
На праздновании Дня города в Омске выступят «Братья Грим» и «Инь-Ян». Как сообщает «Омск_путеводитель», концерт (6+) состоится 2 августа на сцене «Омской крепости». Начало планируется в 14:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что на Соборной площади концерты дадут Юлианна Караулова и Виталий Гогунский. Также для омичей выступят артисты Омского русского народного хора и Омский губернаторский камерный оркестр под управлением дирижера Григория Вевера. При этом завершит концерт на Соборной площади некий «секретный хедлайнер», имя которого до сих пор неизвестно.
Также в программе праздника есть конкурсы с призами для зрителей.
Напомним, в этом году власти совместили День города и День Омской области. Единый день празднования будет выпадать на первую субботу августа, в этом году это 2 августа.
Андрей Андреев