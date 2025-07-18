Семья винит в произошедшем управляющую компанию.
В минувший вторник, 15 июля, в доме № 21 на проспекте Менделеева произошел пожар. Сгорела квартира семьи с двумя маленькими детьми. Пострадали все комнаты, для жизни они теперь непригодны.
– У нас в квартире случился пожар по вине третьих лиц. Обрезан кабель на ноль в подвале дома, что является общедомовым имуществом, ответственной за сохранность которого является УК, – рассказала в соцсетях женщина, которая живет в этой квартире вместе с мужем и детьми.
По ее словам, в других квартирах подъезда также сгорела бытовая техника. Омичка написала заявление в полицию, но опасается, что никто не понесет ответственность за случившееся.
Ранее техника сгорела также у жителей «Амура». Пострадали четыре дома на улице 21-й Амурской: № 30б, 30а, 30, 32, а также близлежащие магазины. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание, а по другой – сгоревший ноль (обрыв нулевого провода в электросети).