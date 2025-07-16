Пострадали жители сразу нескольких домов.

Жители «Амура» в Омске сообщили в соцсетях о коротком замыкании, которое произошло вчера утром. По словам горожан, сразу в нескольких многоэтажках из-за этого сломалась техника.

– 15.07.25 около 10:10 по адресу: 21-я Амурская, 30б, произошло короткое замыкание. У многих жителей дома вышли из строя холодильники, чайники и прочая техника, – сообщает автор поста.

Другие горожане отметили, что технику из строя вывело не короткое замыкание, а сгоревший ноль (обрыв нулевого провода в электросети). Однако, где именно произошла авария, в щитовой дома или на подстанции, мнения разошлись.

– Пострадал не только дом 30б, также 30а, 30, 32, все магазины, стоянка, гаражи, – отметил один из местных жителей.

Кто понесет ответственность за случившееся, пока не ясно.

Отметим, что этим летом в домах омичей не раз случались перебои в электроснабжении. Причиной этого энергетики называли скачки напряжения, которые, в свою очередь, объясняли непогодой: сильным ветром и грозами.