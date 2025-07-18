Омск-Информ
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·Общество

Мониторинг проводился за первую половину 2025 года.
Региональная энергетическая комиссия Омской области завершила мониторинг платежей за жилищно-коммунальные услуги за первое полугодие 2025 года и заявила, что за прошедшие полгода фактов превышения установленных ограничений не зафиксировано.
Ведомство сообщило, что оно следит за соблюдением лимитов увеличения расходов граждан на коммунальные платежи путем установки льготных тарифов для населения. В первой половине 2025 года было применено более 360 таких тарифов.
Напомним, что с 1 июля в регионе увеличились цены на ЖКХ. Позже повышением тарифов заинтересовалась Генпрокуратура.
Мария Филимонова
·Общество

Мониторинг проводился за первую половину 2025 года.
Региональная энергетическая комиссия Омской области завершила мониторинг платежей за жилищно-коммунальные услуги за первое полугодие 2025 года и заявила, что за прошедшие полгода фактов превышения установленных ограничений не зафиксировано.
Ведомство сообщило, что оно следит за соблюдением лимитов увеличения расходов граждан на коммунальные платежи путем установки льготных тарифов для населения. В первой половине 2025 года было применено более 360 таких тарифов.
Напомним, что с 1 июля в регионе увеличились цены на ЖКХ. Позже повышением тарифов заинтересовалась Генпрокуратура.
Мария Филимонова