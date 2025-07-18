Член комитета Госдумы по ЖКХ объяснил, когда и как можно не платить за вывоз мусора.

Россияне вправе требовать перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов, если квартира или дом пустовала более пяти дней подряд, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

– Плата за вывоз ТКО – обязательная коммунальная услуга, которая во многих семьях вызывает справедливые вопросы, особенно если жилье пустует, а начисления продолжают приходить. Законодательство действительно дает право гражданину не платить за услугу, которой он не пользовался, но при этом важен один ключевой момент: в каком регионе и по какому принципу начисляется плата, – сказал Якубовский в комментарии агентству «РИА Новости».

Перерасчет предоставляется в случаях, когда платеж рассчитывается исходя из количества зарегистрированных или фактически проживающих граждан. Чтобы воспользоваться правом, потребуется подтвердить факт длительного отсутствия документально – например, билетами, справками о командировках или больничными листами.

В каждом субъекте Федерации утверждается собственный порядок расчета оплаты за мусор. В отдельных регионах оплата производится не по числу жильцов, а исходя из метража жилья. Примером служат Москва, Московская и Кировская области, где величина счета определяется площадью недвижимости независимо от факта проживания.

– Важно понимать: перерасчет за ТКО возможен только там, где расчеты ведутся по количеству проживающих. Если начисление идет по площади, возможность пересмотра суммы платежа законом не предусмотрена. Поэтому каждый гражданин, прежде чем оформлять перерасчет, должен уточнить в своей управляющей компании или у регионального оператора, какой именно способ расчета применяется в его регионе. Если это расчет по числу проживающих – право на перерасчет есть. Если по площади – нужно ориентироваться на действующие нормативы, и в данном случае перерасчет невозможен, – заключил парламентарий.