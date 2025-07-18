Омск-Информ
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·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром.
Сегодня, 18 июля, около 08:25, на трассе Бакбасар – Полтавка в Шербакульском районе случилось ДТП. Как сообщает пресс-служба полиции, 53-летний мужчина на китайском автомобиле Chery Tiggo в районе 86-го километра угодил в левый по ходу движения кювет. Он погиб на месте.
Что стало причиной этой аварии, неизвестно. В обстоятельствах происшествия теперь разбираются полицейские.
Ранее сообщалось, что вчера в Омском районе случилась массовая авария, в которой пострадали шесть человек. При этом предположительный виновник дорожно-транспортного происшествия никаких травм не получил.
Андрей Андреев
·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром.
Сегодня, 18 июля, около 08:25, на трассе Бакбасар – Полтавка в Шербакульском районе случилось ДТП. Как сообщает пресс-служба полиции, 53-летний мужчина на китайском автомобиле Chery Tiggo в районе 86-го километра угодил в левый по ходу движения кювет. Он погиб на месте.
Что стало причиной этой аварии, неизвестно. В обстоятельствах происшествия теперь разбираются полицейские.
Ранее сообщалось, что вчера в Омском районе случилась массовая авария, в которой пострадали шесть человек. При этом предположительный виновник дорожно-транспортного происшествия никаких травм не получил.
Андрей Андреев