Пострадали в том числе двое детей.

Вчера около 20:40 на трассе Омск – Одесское случилось массовое ДТП. По предварительным данным полиции, 24-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai Santa Fe и столкнулся с ним. В результате вторая иномарка врезалась в третью - Suzuki.

В аварии пострадали шесть человек. Травмы получили водители автомобилей «Хендай» и «Сузуки», мужчины 51 и 58 лет, а также четыре пассажира «Сузуки»: женщины 55 и 36 лет, мальчики 6 и 4 лет.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах ДТП. Проверку также взялась контролировать прокуратура.