Однако имена нарушителей пока неизвестны. Их разыскивают.
Сотрудники полиции начали разыскивать вандалов, повредивших старую фотографию в Камергерском переулке в Омске. Предполагаемые нарушители, четверо парней, попали на запись камеры видеонаблюдения.
Если вы узнали людей на видео, позвоните в полицию по телефонам: 8 (913) 656-37-24, 79-37-02.
Напомним, вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.
Сегодня испорченную фотографию убрали. Заменят ли ее на новую, неизвестно.