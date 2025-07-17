Омск-Информ
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·Происшествия

Однако имена нарушителей пока неизвестны. Их разыскивают.
Сотрудники полиции начали разыскивать вандалов, повредивших старую фотографию в Камергерском переулке в Омске. Предполагаемые нарушители, четверо парней, попали на запись камеры видеонаблюдения.
Если вы узнали людей на видео, позвоните в полицию по телефонам: 8 (913) 656-37-24, 79-37-02.
Напомним, вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.
Сегодня испорченную фотографию убрали. Заменят ли ее на новую, неизвестно.
1089Андрей Андреев
·Происшествия

Однако имена нарушителей пока неизвестны. Их разыскивают.
Сотрудники полиции начали разыскивать вандалов, повредивших старую фотографию в Камергерском переулке в Омске. Предполагаемые нарушители, четверо парней, попали на запись камеры видеонаблюдения.
Если вы узнали людей на видео, позвоните в полицию по телефонам: 8 (913) 656-37-24, 79-37-02.
Напомним, вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.
Сегодня испорченную фотографию убрали. Заменят ли ее на новую, неизвестно.
1089Андрей Андреев