Пока неизвестно, восстановят ли фотографию и вернут ли ее на место.

Сегодня, 17 июля, в Камергерском переулке убрали испорченную вандалами старинную фотографию. Об этом сообщает «Омск_путеводитель». Также рабочие сняли фото, а также сделали небольшой косметический ремонт фасада старинного здания.

Напомним, что вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.

Отметим, что владелец Камергеского переулка в Омске уже год пытается его продать. Однако пока желающих не нашлось.