Омск-Информ
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·Общество

Пока неизвестно, восстановят ли фотографию и вернут ли ее на место.
Сегодня, 17 июля, в Камергерском переулке убрали испорченную вандалами старинную фотографию. Об этом сообщает «Омск_путеводитель». Также рабочие сняли фото, а также сделали небольшой косметический ремонт фасада старинного здания.
Напомним, что вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.
Отметим, что владелец Камергеского переулка в Омске уже год пытается его продать. Однако пока желающих не нашлось.
Андрей Андреев
·Общество

Пока неизвестно, восстановят ли фотографию и вернут ли ее на место.
Сегодня, 17 июля, в Камергерском переулке убрали испорченную вандалами старинную фотографию. Об этом сообщает «Омск_путеводитель». Также рабочие сняли фото, а также сделали небольшой косметический ремонт фасада старинного здания.
Напомним, что вчера на Любинском вандалы испортили старинное семейное фото предположительно основателей Любинского проспекта. На нем изображены мужчина, женщина и двое детей. Вандалы вырезали лица детей и нарисовали на их месте смайлы. Предположительно, это сделали ножом.
Отметим, что владелец Камергеского переулка в Омске уже год пытается его продать. Однако пока желающих не нашлось.
Андрей Андреев