Омичи испортили старинную фотографию в центре города.

Неизвестные повредили старую фотографию в Камергерском переулке. Вандалы вырезали лица изображенных на ней детей и нарисовали на их месте улыбающиеся смайлы.

– Да что ж за звери такие! У нас нет слов… Омичи, вы разве не хотите жить в ухоженном городе? – сказано в посте телеграм-канала «Омск_путеводитель».

По всей видимости, фотография испорчена не голыми руками, а чем-то острым. Омичи предполагают, что акция была спланирована заранее, ведь не у каждого гуляющего по Любинскому проспекту в кармане лежит нож.

Напомним, что Камергеский переулок уже год пытаются продать, но пока желающих приобрести новый молодежный центр не нашлось.