Девушку не могут найти уже без малого два месяца.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал промежуточный отчет о поисках школьницы из деревни Камышино-Воронежское Муромцевского района Омской области Милены Акентьевой, пропавшей еще 18 мая.
В операции участвовали десятки человек: добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «Доброспас-Омск», сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции, следственного комитета, СОБР и простые омичи, один из которых предоставил свой болотоход. Всего поисковики прошли более 717 километров. Для поисков девушки использовали также УАЗы, «Нивы», квадроциклы, «Газель» и квадрокоптер.
– Мы проверили леса, поля, заброшенные строения, но пока Милену не нашли. Однако каждое место, где ее нет, – это еще один небольшой шаг вперед. Мы продолжаем прочесывать местность и отрабатывать приоритетное направление поиска, – отметили волонтеры.
Напомним, девушка пропала возле дома подруги в селе Моховое, куда переехала. По данным силовиков, она узнала о предположительной измене парня, находящегося на вахте и, расстроенная, убежала в лес. Перед тем как совсем пропасть, Милена успела позвонить матери и сказать, что заблудилась.