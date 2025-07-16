Участки в парке 300-летия Омска сдаются в аренду на 10 лет.

Сегодня, 16 июля, в мэрии Омска в очередной раз анонсировали привлечение инвесторов для развития территории парка 300-летия на Левобережье Омска.

– Поиском потенциального инвестора для парка занимается Агентство развития и инвестиций Омской области. В настоящее время агентство осуществляет разработку предложения в целях поиска потенциальных инвесторов для комплексного освоения территории, – пояснили в мэрии.

Локация включена в официальный перечень инвестиционных площадок. Объект предлагают через сайт мэрии, список инвестиционных ниш для реализации проектов в сфере туризма и рекреации, а также на инвестиционной карте России. В рамках проекта на территории выделено 27 участков площадью от 100 кв. м. – их планируют сдавать в аренду на срок до 10 лет. Это уже не первая попытка найти компанию, готовую благоустроить территорию. Все эти усилия пока не увенчались успехом.

Напомним, ранее жители пожаловались на запущенное состояние этого парка. По их словам, локация выглядит неухоженной, а центральная аллея заросла травой.