Омск-Информ
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·Общество

Траву обещают скосить до конца июля, но будущее территории зависит от инвесторов.

Жители Омска пожаловались на запущенное состояние парка 300-летия, расположенного на Левобережье - на пересечении улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. По их словам, территория парка давно не ухожена, а центральная аллея заросла высокой травой. Фотографии с места опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

- Уважаемые хозяева парка 300-летия Омска, наведите порядок. Хотя бы траву покосите. Так выглядит центральная аллея - это кошмар! Парком это назвать нельзя. Напомню: он назван в честь города, - возмутился один из горожан.

В мэрии отреагировали на обращение и пообещали, что траву скосят до конца июля.

- Специалисты бюджетного учреждения «Спортивный город» проведут покос травы в парке до конца месяца. Также ведется работа по привлечению инвесторов. Поиском потенциальных инвесторов занимается Агентство развития и инвестиций Омской области, - пояснили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии добавили, что агентство сейчас разрабатывает инвестиционное предложение, чтобы найти тех, кто готов заняться благоустройством парка.

Алексей Новиков
·Общество

Траву обещают скосить до конца июля, но будущее территории зависит от инвесторов.

Жители Омска пожаловались на запущенное состояние парка 300-летия, расположенного на Левобережье - на пересечении улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. По их словам, территория парка давно не ухожена, а центральная аллея заросла высокой травой. Фотографии с места опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

- Уважаемые хозяева парка 300-летия Омска, наведите порядок. Хотя бы траву покосите. Так выглядит центральная аллея - это кошмар! Парком это назвать нельзя. Напомню: он назван в честь города, - возмутился один из горожан.

В мэрии отреагировали на обращение и пообещали, что траву скосят до конца июля.

- Специалисты бюджетного учреждения «Спортивный город» проведут покос травы в парке до конца месяца. Также ведется работа по привлечению инвесторов. Поиском потенциальных инвесторов занимается Агентство развития и инвестиций Омской области, - пояснили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии добавили, что агентство сейчас разрабатывает инвестиционное предложение, чтобы найти тех, кто готов заняться благоустройством парка.

Алексей Новиков