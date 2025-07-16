Траву обещают скосить до конца июля, но будущее территории зависит от инвесторов.

Жители Омска пожаловались на запущенное состояние парка 300-летия, расположенного на Левобережье - на пересечении улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. По их словам, территория парка давно не ухожена, а центральная аллея заросла высокой травой. Фотографии с места опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

- Уважаемые хозяева парка 300-летия Омска, наведите порядок. Хотя бы траву покосите. Так выглядит центральная аллея - это кошмар! Парком это назвать нельзя. Напомню: он назван в честь города, - возмутился один из горожан.

В мэрии отреагировали на обращение и пообещали, что траву скосят до конца июля.

- Специалисты бюджетного учреждения «Спортивный город» проведут покос травы в парке до конца месяца. Также ведется работа по привлечению инвесторов. Поиском потенциальных инвесторов занимается Агентство развития и инвестиций Омской области, - пояснили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии добавили, что агентство сейчас разрабатывает инвестиционное предложение, чтобы найти тех, кто готов заняться благоустройством парка.