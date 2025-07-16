После нападения 15-летний парень попал в больницу с серьезными травмами.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») после нападения бездомных собак на подростка.

Инцидент произошел вечером 9 июля в микрорайоне Каржас, на улице 2-я Тюкалинская, недалеко от метромоста. Пострадавшему подростку были нанесены серьезные раны, из-за которых его госпитализировали.

Ранее эти же животные уже проявляли агрессию и нападали на прохожих.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного управления по Омской области Евгению Осадчуку представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Напомним, что вчера на этой же улице собаки напали на женщину. Омичка отбивалась от стаи животных сумочкой.