Мальчика покусали вечером возле дома.

Бездомные собаки покусали еще нескольких детей в Омске. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области, инциденты произошли в Ленинском и Кировском округах 8 и 9 июля.

Вечером 8 июля во дворе дома на 22-й Марьяновской собака укусила мальчика. Теперь он проходит лечение.

Вечером 9 июля возле дома на 2-й Тюкалинской свора собак покусала 15-летнего парня. Раны оказались настолько серьезными, что подростка госпитализировали.

Следственный комитет решает, возбуждать ли уголовное дело о халатности в связи с несвоевременным отловом бродячих животных.